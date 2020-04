Serie: Besser essen – Nichts geht über einen leckeren Burrito Bei Gringos in Bassersdorf gibt es mexikanische Spezialitäten über die Gasse oder nach Hause geliefert. Fabian Boller

Der Signature Burrito Cartel mit Chorizo und Rindfleisch war das Highlight der Bestellung. Foto: Fabian Boller

Der Burrito ist eine der beliebtesten mexikanischen Spezialitäten. Woher der Name für die gefüllte Tortilla eigentlich kommt, ist aber umstritten. Burrito bedeute so viel wie «Eselchen». Manche sind der Meinung, die gefalteten Ecken der Tortilla würden an Eselsohren erinnern, andere sagen, der Burrito wurde ursprünglich von einem Wagen aus verkauft, der von einem Esel gezogen wurde.