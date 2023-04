Reaktionen auf Gotthard-Blockade – «Nichtsnutze und Schmarotzer» – «Wir müssen über die Ursachen des Staus sprechen» Bürgerliche kritisieren die Aktivisten, die den Verkehr auf der A2 gestoppt haben. Von links kommt die Frage: War das die richtige Aktion am richtigen Ort? Beni Gafner Mario Stäuble

Schutzwesten und Sekundenkleber: Aktivisten von «Renovate Switzerland» stoppen am Karfreitag den Osterverkehr auf der A2. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Frühmorgens ist an diesem Karfreitag alles wie immer: zwölf Kilometer Osterstau am Gotthard. Wartezeit zwei Stunden, meldet der TCS um 6 Uhr. Wer südwärts will, muss sich gedulden.