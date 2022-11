Unterländer Triathletin geehrt – Nicola Spirig gewinnt den ersten «Sportpreis des Kantons Zürich» Der mit 20’000 Franken dotierte Preis, der 2022 erstmals verliehen wird, geht an die Triathletin Nicola Spirig. Die Preisübergabe erfolgt am 19. Dezember in Bachenbülach.

Die Schweizerin Nicola Spirig zeigt ihre Goldmedaille nach dem Triathlon im Hyde Park von London. Foto: Nicola Pitaro

Nicola Spirig hat in ihrer Triathlonkarriere schon beachtliche Erfolge gefeiert: den Olympiasieg 2012 in London, die Silbermedaille an den Olympischen Spielen 2016 in Rio, sieben Europameistertitel sowie etliche Titel als Juniorin. Nun kommt eine weitere Auszeichnung hinzu. Wie die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich am Montag mitteilt, gewinnt Spirig den ersten «Sportpreis des Kantons Zürich». Der mit 20’000 Franken dotierte Preis zeichnet herausragende Leistungen und Verdienste im Sport aus. Die Preisübergabe erfolgt am 19. Dezember an Spirigs Wohnort Bachenbülach. Regierungsrat und Sportminister Mario Fehr wird den Preis und die Urkunde übergeben.