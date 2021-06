EM im Halb-Ironman-Triathlon – Nicola Spirig: «Ich bin sehr happy» Als bereits sechsfache Europameisterin holte Spirig im Tirol erstmals auch den EM-Titel im Halb-Ironman. Ihr Gameplan ist aufgegangen, die Hauptprobe für die Olympischen Spiele in Tokio geglückt. Jörg Greb

Siebtes EM-Gold und eine Premiere: Nicola Spirig gewann im Tirol erstmals einen Europameister-Titel über die 70.3-Distanz. Foto: Johann Groder (APA/Keystone)

Einen Monat vor ihrem fünften Start an den Olympischen Spielen brillierte die Bachenbülacherin Nicola Spirig im österreichischen Walchsee an den Europameisterschaften über die Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen). Die 39-Jährige siegte in 3:58:00 Stunden mit fünf Minuten Vorsprung auf Weltmeisterin Anne Haug.

Nicola Spirig, Sie können die letzte Vorbereitungsperiode auf Ihre fünften Olympischen Spiele doch noch mit einem weiteren Europameistertitel in Angriff nehmen. Was sagen Sie dazu? Nicola Spirig: Was für meinen Geschmack vor einer Woche bei der Super-Sprint-EM (4. Platz, Anmerkung der Redaktion) viel zu kurz war, war nun über die Halbironman-Distanz in Walchsee zu lang. Trotzdem ist es mir grossartig gelaufen. Ich habe das hervorragend besetzte Rennen nach 3:58 Stunden mit über fünf Minuten Vorsprung gewonnen.