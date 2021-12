Silvesterlauf Zürich – Nicola Spirig ist mit Rang 4 happy Die Triathletin aus Bachenbülach verpasst im traditionsreichen Eliterennen in der Limmatstadt einen Podestplatz knapp. Jörg Greb

Genoss die Lauffreude in Zürich: Nicola Spirig beendete den Silvesterlauf als Viertplatzierte der Frauen-Elite. Archivfoto: Patrick Hürlimann (Keystone)

Acht Zehntelsekunden lag Nicola Spirig nach ihren gut 20 Wettkampfminuten am Zürcher Silvesterlauf hinter der drittplatzierten OL-Weltklasseläuferin Natalia Gemperle. So verpasste die Ausnahmekönnerin aus Bachenbülach als Vierte des Elite-Ausscheidungsrennens das Podest. Doch das fuchste die Olympia- und Ironman-Siegerin kaum. «Ich bin noch weniger weit als in anderen Jahren», sagte sie.

Vor allem ging es Spirig darum, die Lauffreude in der Heimatstadt zu geniessen und das Wettkampfgefühl wieder einmal zu erleben – «und das über eine kurze Wettkampfdauer, wie sie mir nicht mehr geläufig ist.» Verbinden konnte sie mit ihrem Rennen zudem einen Familienausflug: Auch die beiden älteren Kinder standen im Einsatz.