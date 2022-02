Triathlon: Verletzungspech – Nicola Spirig stürzt und bricht sich das Schlüsselbein Die Bachenbülacher Triathlon-Olympiasiegerin von London 2012 ist während einer Trainingsfahrt mit dem Velo gestürzt und musste sich operieren lassen. Monica Schneider

Ein gewohntes Bild: Nicola Spirig auf dem Velo, wie hier an den Schweizer Meisterschaften über die Super-Sprint-Distanz Ende September 2020. Rund 16 Monate später kam die Bachenbülacherin auf diesem Sportgerät zu Fall. Archivfoto: Urs Flüeler (Keystone)

Nicola Spirig, Triathlon-Olympiasiegerin von London 2021 und Silbermedaillen-Gewinnerin von Rio de Janeiro 2016, ist auf einer Trainingsfahrt entlang des Zürichsees gestürzt. Die 40-Jährige aus Bachenbülach erlitt dabei gebrochene Rippen sowie einen Schlüsselbeinbruch. Sie wurde am Dienstag operiert und kann am Mittwoch das Spital verlassen.

Spirig wird die nächsten sechs Wochen nur eingeschränkt trainieren können. Ihren ursprünglich für den 5. März geplanten Saisonauftakt am Ironman 70.3 in Dubai wird die fünffache Olympionikin jedoch verpassen. Das Saisonziel bleibt das «Projekt SUB8», bei dem sie einen Ironman (quasi unter Laborbedingungen) als erste Frau unter 8 Stunden finishen will.

