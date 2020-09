Triathlon SM – Nicola Spirig und besondere Premiere Mit der Bachenbülacherin und Florin Salvisberg gewannen zwei Unterländer die Schweizer Meisterschaft in Sursee – in ungewohntem Format. Jörg Greb

Die Bachenbülacherin Nicola Spirig gewinnt nicht nur beim Greifensee-Lauf, sondern auch in Sursee. Foto: Laura Kaufmann

Einen Penalty – eine Zeitstrafe wegen unkorrekten Verhaltens – das ist Nicola Spirig in ihrer langen Karriere noch nie widerfahren. Bis auf das Finalrennen der diesjährigen Meisterschaft in Sursee über die Sprint-Distanz von 400 m Schwimmen, 10 km Velo und 2,5 km Laufen. Zu früh sprang sie beim Schwimmstart ins Becken. Beim Wechsel aufs Velo am sechster Position hatte sie die 10 Strafsekunden abzusitzen.