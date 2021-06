Triathlon: EM in Kitzbühel – Nicola Spirig – wenn Anderes zählt als der Rang Die sechsfache Europameisterin aus Bachenbülach hat sich an den kontinentalen Titelkämpfen auf kurzer Distanz in Kitzbühel für einmal mit dem 4. Rang begnügen müssen. Jörg Greb

Allein unterwegs zu Platz 4: Nicola Spirig am Zieleinlauf des EM-Einzelrennens von Kitzbühel. Foto: Johann Groder (APA/Keystone)

Unter neuen Vorzeichen trat Nicola Spirig an den kontinentalen Titelkämpfen im Österreich an. Aus doppeltem Anlass. Zum einen entspricht das Format Supersprint einer Novität. Und es ist nicht auf die Qualitäten der 39-Jährigen zugeschnitten. Wichtiger noch: Die sechsfache Europameisterin definierte diese Europameisterschaften nicht als Höhepunkt, sondern als «wichtiges Vorbereitungsrennen». Denn: Die Konzentration der Olympiasiegerin von London 2012 und Silbermedaillen-Gewinnerin von Rio den Janeiro 2016 gilt den Olympischen Spielen, die in fünf Wochen in Tokio beginnen. Von einem «Trainingswettkampf» sprach Spirig in Kitzbühel daher – und verwies darauf, am Renntag vorgelagert noch drei Trainingseinheiten absolviert zu haben.