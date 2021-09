Pferdesporttage in Bülach – Nicole Reimann findet in den Flow Im Final des OKV-Cups, dem Höhepunkt des ersten Teils der Pferdesporttage Bülach, haben die Unterländer Equipen keinen Podestplatz erreicht. Dafür setzten einzelne Einheimische Glanzlichter. Barbara Bucher

Freut sich über einen Podestplatz im Sattel der Stute Alani von Steig CH: Nicole Reimann aus Hüntwangen Foto: Barbara Bucher

Zum Beginn der Pferdesporttage Bülach schrieb sich Nicole Reimann bei sechs Starts fünfmal in die begehrte Liste der Klassierten ein. Die Hüntwangerin ritt drei ihr anvertraute Pferde. Bei Alani von Steig CH ging in der Eröffnungsprüfung eine Stange zu Boden. Doch die grossrahmige Stute machte den Patzer im Springen über 1,15 Meter maximale Hindernishöhe wett und galoppierte mit Reimann hernach als Drittplatzierter und besten Zürcher Unterländerin auf der Ehrenrunde. Vor ihren Ritten in Bülach war es Reimann zuletzt immer wunschgemäss gelaufen – umso mehr freute sie sich, dass sie gegen Ende der Saison in den Flow fand.