Professor, Kritiker, Flötist Infos einblenden

Foto: Ruben Wyttenbach

Thomas Strässle ist Literaturprofessor der Universität Zürich. Seit 2013 leitet der Aargauer zudem das Institut für Interdisziplinarität an der Hochschule der Künste in Bern, im Herbst 2013 leitete er überdies interimistisch das Literaturinstitut in Biel.

Strässle ist auch ein ausgebildeter Musiker. Parallel zu seinem Germanistikstudium hat der Aargauer in den 90ern ein Musikstudium abgeschlossen, Hauptfach Querflöte.

Bekannt wurde Thomas Strässle nicht zuletzt als Mitglied des «Literaturclubs» von SRF, dem er seit 2014 angehört.