Suche läuft weiter – Niederglatt hat Gemeindeschreiber ad interim gefunden Der ehemalige Stadtschreiber von Wetzikon wird Gemeindeschreiber in Niederglatt. Dies, bis eine definitive Lösung gefunden wird.

Niederglatt ist auf der Suche nach einem neuen Gemeindeschreiber. Seit Mittwoch, 12. Juli, ist die Stelle öffentlich ausgeschrieben. Der Gemeinderat hat zur Rekrutierung der Nachfolge einen Ausschuss gebildet. Als Gemeindeschreiber ad interim konnte Marcel Peter gewonnen werden.

Am Montag, 10. Juli, wurde über die Website der Gemeinde informiert, dass die Stelle des Gemeindeschreibers neu ausgeschrieben wird. Bis zur Regelung der Nachfolge wurde mit Marcel Peter bereits eine Interimslösung gefunden. Dies teilt der Gemeinderat aktuell mit. Marcel Peter ist Partner der auf die Beratung von öffentlich-rechtlichen Institutionen spezialisierten Firma inoversum ag Meilen und war während 11 Jahren Stadtschreiber von Wetzikon. Er führt in einem Teilzeitmandat die Gemeindeverwaltung, flankiert von den beiden stellvertretenden Gemeindeschreiberinnen. Sein Einsatz startet bereits am Montag,

7. August.

Zur Rekrutierung der Nachfolge hat der Gemeinderat einen Ausschuss gebildet. Dieser besteht aus den Gemeinderatsmitgliedern Corinne Winkler und Patrik Giger sowie dem Gemeindepräsidenten Stefan Schmid. Der Ausschuss hat seine Arbeit gemeinsam mit einem externen Personalberater bereits aufgenommen. Die Stelle ist in verschiedenen Stellenportalen seit Mittwoch, 12. Juli 2023, aufgeschaltet.

