Niederglatt wehrt sich – Gemeinde will Feuerwerksverbot nicht hinnehmen Dass der Flughafen das Gesuch der Gemeinde Niederglatt für ein offizielles Feuerwerk am 1. August ablehnte, ist noch immer nicht vergessen.

«Wir setzen uns für eine würdige Bundesfeier bei gleichzeitiger Wahrung der Sicherheit ein.» Dies schreibt Stefan Schmid, Gemeindepräsident von Niederglatt, im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde. Hintergrund für diese Zeilen ist das Verbot des Flughafens Zürich für ein offizielles Feuerwerk der Gemeinde während der diesjährigen Bundesfeier. Die Gemeinde Niederglatt hatte vom Flughafen Anfang Juli ein Schreiben erhalten, worin dargelegt wurde, dass inskünftig am Nationalfeiertag das traditionelle Feuerwerk nicht mehr bewilligt werden könne. Begründet wurde dieser Schritt damit, dass aufgrund der privaten Feuerwerke aus Sicherheitsgründen sämtliche Starts und Landungen in der Nacht des Nationalfeiertages in Richtung Niederglatt abgewickelt werden. Dies erlaube es nicht, Niederglatt ein Zeitfenster für ein offizielles zehnminütiges Feuerwerk einzuräumen.

Wie Schmid schreibt, habe neben dem Inhalt auch der Absender des Schreibens erstaunt. «Denn für die Führung des Luftverkehrs ist Skyguide und nicht der Flughafen zuständig. Es ist Skyguide, welche Bewilligungen zum Abbrennen von Grossfeuerwerken erteilt.» Zumal die Sicherheit bei Skyguide als oberstes Gebot gelte, erteile sie Bewilligungen im Vorfeld nur provisorisch. «Je nach Lage des Luftraums bestätigt sie kurzfristig die Bewilligung, verschiebt oder entzieht sie wieder. Dies ist auch richtig so», wird Schmid weiter zitiert.

Flughafen überschreite Kompetenz

Wenn also die Flughafen Zürich AG der Gemeinde Niederglatt ein Feuerwerk am 1. August verbiete und Niederglatt dafür ein Feuerwerkslot am 31. Juli verspreche, greife sie in den Kompetenzbereich der Skyguide ein. «Dies ist der Sicherheit abträglich!», hält Schmid fest. «Sie dürfen davon ausgehen, dass der Gemeinderat Niederglatt die Ereignisse mit dem Flughafen und Skyguide besprechen wird», verspricht der Gemeindepräsident abschliessend der Bevölkerung von Niederglatt.

red

