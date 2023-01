Bäckerei Bertschi baut aus – Niederglatt wird zur Hochburg der Brote und der Patisserie Zusätzlich zur Bäckerei Fleischli will auch die Bäckerei Bertschi aus Kloten in Niederglatt produzieren. Früher diente der neue Sitz einer anderen Lebensmittelbranche. Andrea Söldi

An der Brunnenwiesenstrasse 13 in Niederglatt werden künftig Cremeschnitten hergestellt statt Würste verkauft. Foto: Sibylle Meier

In der Nähe des Bahnhofs Niederglatt betreibt bereits die Bäckerei-Conditorei Fleischli ihren Hauptsitz samt Laden und Café. Weil der Betrieb stetig neue Filialen eröffnete – aktuell sind es 14 –, erweiterte er die Produktionsfläche 2014 für 2 Millionen Franken. Nun kommt ein zweiter grosser Player in die Unterländer Gemeinde: Die Bäckerei Bertschi zum Brotkorb AG mit Sitz in Kloten will an der Brunnwiesenstrasse 13 ein Gebäude umbauen und dort ab dem Frühsommer Confiserieprodukte herstellen.