Gemeindeversammlung – Niederhasli erhält flächendeckend Tempo 30 Mit 185 zu 72 Stimmen sagt die Gemeindeversammlung Ja. Die Umsetzung in den Quartieren soll bis 2025 erfolgen. Florian Schaer

Um die Kosten niedrig zu halten, sollen die meisten Signalisationen auf die Strasse aufgemalt werden. Foto: Samuel Schalch (Archiv)

250’000 Steuerfranken investiert Niederhasli in insgesamt 19 Tempo-30-Zonen auf dem Gemeindegebiet – die zwei bereits bestehenden im Dorfkern Niederhasli eingeschlossen. An der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend haben 185 der 281 anwesenden Stimmberechtigten dem Antrag des Gemeinderats zugestimmt. Tempo 30 soll jetzt in Etappen bis 2025 umgesetzt werden.