An der Gemeindeversammlung – Niederhasli informiert zu Tempo 30 Tempo 30 oder nicht? An der Gemeindeversammlung wird es entschieden. Vorab wird aber noch darüber informiert. Martin Liebrich

Gilt auf dem Gemeindegebiet von Niederhasli bald Tempo 30? An der Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 1. Juni 2023, entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger darüber. Dann geht es um die Kreditfreigabe für die geplante Tempo-30-Zone. Der Gemeinderat teilt nun mit, ihm sei es ein Anliegen, die Bevölkerung im Vorfeld der Gemeindeversammlung über das Projekt zu informieren. Er lädt deshalb ein, an der Informationsveranstaltung am Montag, 24. April, 19.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle Seehalde

teilzunehmen.

