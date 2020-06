Als Vorfreude auf den Winter – Niederhasli kauft neue Weihnachtsbeleuchtung ein Zwar ist es etwas früh, daran zu denken – doch der Gemeinderat hat 40’000 Franken gesprochen, um Niederhasli in weihnachtliche Stimmung zu versetzen. Sharon Saameli

So sah die Niederhasler Weihnachtsbeleuchtung im Winter 2010 aus. Foto: Leo Wyden (Archiv)

Nach einer Lebensdauer von 15 Jahren wird die Weihnachtsbeleuchtung im Dorfzentrum Niederhasli ersetzt. Sie ist, wie der Gemeinderat mitteilt, nur noch beschränkt funktionsfähig: Ursprünglich umfasste sie die Lichterketten an den Alleebäumen entlang der ganzen Dorfstrasse und Sterne in verschiedenen Grössen auf dem Dorfplatz und an den Dorfeinfahrten. «Gewisse Elemente wie der funkelnde Stern auf dem Dorfplatz sind schon seit einigen Jahren nicht mehr funktionstüchtig», so der Gemeinderat im Mitteilungsblatt vom Juni.