Abstimmung im Juni – Niederhasli stimmt endlich über flächendeckend Tempo 30 ab Die Abstimmung am 1. Juni kommt nach einer langen Planungsphase, die sich wegen Corona in die Länge zog. Ende April wird im Detail informiert. Astrit Abazi

Heute gilt lediglich im Zentrum Tempo 30. Archivfoto: Balz Murer

Niederhasli stimmt endlich über Tempo 30 ab. An der Gemeindeversammlung am 1. Juni werden die Stimmberechtigten darüber entscheiden können, ob flächendeckende Tempo-30-Zonen in verschiedenen Ortsteilen umgesetzt werden sollen. Der Gemeinderat hat eine entsprechende Informationsveranstaltung am 24. April angekündigt, bereits aber Details zur geplanten Umsetzung veröffentlicht.