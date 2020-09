Gemeindeversammlung Niederweningen – Niederweningen empfiehlt Annahme der neuen Gemeindeordnung Bei der Gemeindeversammlung vom Mittwoch handelte es sich nur noch um eine Formsache: Sämtliche Geschäfte wurden angenommen. Astrit Abazi

Die hohen Abweichungen in der Jahresrechnung lassen sich zum grössten Teil auf unerwartete Mehreinnahmen bei den Steuern zurückführen. Foto: Florian Schaer

Die Gemeindeversammlung von Niederweningen hat den Weg zur neuen Gemeindeordnung geebnet. Am Mittwoch haben sich die 35 anwesenden Stimmberechtigten (1,7 Prozent) deutlich für die revidierte Gemeindeordnung ausgesprochen: Mit 33 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen empfiehlt die Gemeindeversammlung, die Revision am 29. November an der Urne anzunehmen.