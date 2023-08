Niederweningen – Jetzt sind die Patientenakten im Kantonsarchiv Patientinnen und Patienten, die ihre Krankenakten nicht in der konkursiten Praxis in Niederweningen abgeholt haben, müssen sich nun ans kantonale Archiv wenden. Martin Liebrich

Das Ärztezentrum Niederweningen ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr in Betrieb. Um Patientinnen und Patienten nach der Schliessung der Praxis den Zugang zu ihrer Krankenakte zu ermöglichen, erfolgte zwischen 11. und 28. Juli eine Ausgabe von Patientenakten in den Praxisräumlichkeiten, unterstützt durch die Gemeinde Niederweningen sowie das Amt für Gesundheit. Zurzeit kann keine Aktenausgabe vor Ort mehr stattfinden. Dies teilt die Gemeinde Niederweningen mit.

Die Patientenakten (Papier oder digital), die sich noch in der geschlossenen Praxis befinden, werden in der kommenden Woche durch das Amt für Gesundheit gesichert und in ein Kantonsarchiv überführt. Das Amt für Gesundheit des Kantons Zürich hat für Anfragen von Patientinnen und Patienten betreffend Patientenakten eine E-Mail-Adresse eingerichtet: patienten.niederweningen@aerztefon.ch.

.

Martin Liebrich ist stellvertretender Chefredaktor beim «Zürcher Unterländer». Er arbeitet seit 1999 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.