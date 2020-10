Niederweningen verpasst nach 0:3-Rückstand den Siegtreffer

Loris Annese (rechts, hier noch im Dress des FC Regensdorf) zeigte in Winterthur als Stürmer einmal mehr seine Qualitäten. Foto: Reto Schneider

Freud und Leid bei Niederweningen, das durch das 3:3 in Winterthur bei Mittelfeldklub Eisenbahner in der Gruppe 4 den 2. Platz verlor. Die Wehntaler lagen zur Pause 0:3 zurück und holten dank zwei Toren in der 86. und 87. Minute noch einen Punkt. Die beiden Torschützen Vincenzo Russo (zum 3:2) und Sven Willimann (3:3) hatte Trainer Patrick Eschler in der 80. respektive 79. Minute eingewechselt.

Am kommenden Samstag um 18 Uhr empfängt Niederweningen den starken Tabellenführer Veltheim mit den ehemaligen Profis Ramon Cecchini und Diego Ciccone.

Sogar noch eine Chance zum 4:3

Am Schluss habe er sich mehr gefreut wegen der gelungenen Aufholjagd. Es sei ein gerechtes Unentschieden, befand Patrick Eschler nach Spielende.

Geärgert hat sich der Coach dagegen noch während der Pause. «In der ersten Halbzeit haben wir Fehler gemacht, die wir in den Tagen zuvor angesprochen haben.» Zum einen verschuldeten die Niederweninger wieder einen unnötigen Penalty, der zum 2:0 führte. Zum andern kassierten sie Sekunden vor dem Pausenpfiff noch ein Kontertor. «Die Eisenbahner sind auf ihrem kleinen Platz bekannt für ihre Konter. Wir hatten einen Freistoss, der wurde abgefangen, sie schalteten sofort um und liefen mit sechs zu drei Feldspielern auf unser Tor zu», schilderte Eschler.

Brisant: Nach dem 3:3 von Niederweningen in der 87. Minute hatten beide Teams nochmals eine grosse Torchance. Zuerst die Eisenbahner und dann Marco Eschler.

Eisenbahner - Niederweningen 3:3 (3:0). Tore: 11. 1:0. 31. Foulpenalty 2:0. 45.+1. 3:0. 54. Annese 3:1. 86. Russo 3:2. 87. Willimann 3:3.