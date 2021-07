In einigen Zürcher Clubs kam es in den letzten Tagen zu Corona-Fällen. Alexander Bücheli von der Bar- und Clubkommission wehrt sich gegen vorschnelle Schlüsse.

Corona-Ansteckungen in Zürcher Clubs

Herr Bücheli, kaum sind die Clubs wieder offen, folgen auch schon Meldungen von Ansteckungen in Bars und Clubs. So meldet etwa die Rote Fabrik: «Das Summer Camp ist in Quarantäne – Alle Aktivitäten bis auf weiteres abgesagt.» Wissen Sie mehr über diese Vorfälle?

Mehr wissen wir auch nicht, als dass es in Bezug auf zwei Clubveranstaltungen den Verdacht möglicher Ansteckungen gibt. Gemäss den Zahlen der Gesundheitsdirektion gab es in dieser Woche bei drei von über 300 Ansteckungen den Verdacht, dass diese nach einem Club- oder Barbesuch erfolgten.