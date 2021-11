Behandlungsfehler am Inselspital – Niemand weiss genau, wie oft in Spitälern gepfuscht wird Eine Hebamme und ein Arzt werden wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Auch wenn der Fall besonders tragisch ist – in Spitälern kommt es immer wieder zu Fehlern. Marius Aschwanden

Fataler Fehler: Am Inselspital erhielt eine Patientin eine Überdosis Insulin. Foto: Getty Images

Eines machte Gerichtspräsident Sven Bratschi am Donnerstagnachmittag gleich zu Beginn der Urteilseröffnung klar: Es sei auch für ihn alles andere als ein einfacher Fall gewesen. «Alle Angeklagten wollten Leben retten. Dabei kam es leider zu kleinen Fehlern, die grosse Auswirkungen hatten.»

Was war passiert?

Am 24. September 2015 kam es am Berner Inselspital zu einem fatalen Vorfall. Eine Hebamme verabreichte einer Frau wenige Stunden nach einem Kaiserschnitt eine zehnfache Dosis Insulin. Aufgrund einer bekannten Nierenerkrankung war die Frau in einem derart schlechten Zustand, dass Herzrhythmusstörungen drohten. Die Glukose-Insulin-Infusion sollte stabilisierend wirken.