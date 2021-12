Volle Deponien für Kehrichtschlacke – Niemand will den letzten Dreck Die Umweltbehörden warnen: Die Schweiz steuert auf einen Abfallengpass zu. Die Entsorgung der Siedlungsabfälle sei gefährdet, weil es Probleme mit der Deponierung von Kehrichtschlacke gebe. Martin Stoll

Vier Millionen Tonnen Abfall landen jährlich in den Öfen von Schweizer Kehrichtverbrennungsanlagen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Manche kamen mit einer dumpfen Wut im Bauch. Einige schleuderten ihren Ärger den Behörden direkt ins Gesicht. Ende September waren die Umweltverantwortlichen des Kantons Waadt aus dem 14 Kilometer entfernten Lausanne angereist, um in der Mehrzweckhalle von Oulens-sous-Echallens ein aufreibendes Geschäft zu vertreten: die Errichtung einer Deponie für Rückstände aus der Kehrichtverbrennung.

Der Behördenmission endete im Fiasko: 554 Einsprachen hagelte es in den Wochen danach. Das ist symptomatisch: Kaum jemand will die Rückstände, die in den Öfen und Raugasreinigungsanlagen von Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) zurückbleiben. Solche Projekte seien «zunehmend gesellschaftspolitisch erschwert und regional sogar blockiert», schreibt das Bundesamt für Umwelt (Bafu) in einem neuen für die Kantone verfassten Faktenblatt.