Das grosse Jubiläum – Nike feiert – was aber ist mit dem Mörder und dem China-Problem? Zum 50-Jahr-Jubiläum zelebriert der weltgrösste Sportartikelhersteller seine schillernde Geschichte. Dunkle Kapitel kommen darum nicht vor – in unserer Festschrift schon. Christian Brüngger

Die Goldspikes von Leichtathlet Michael Johnson an den Sommerspielen von 1996. Foto: Iopp-Don Emmert (Keystone)

Es ist ein wichtiger Monat für den führenden Sportartikelgiganten: Am 1. Mai 1972 wurde aus der Firma Blue Ribbon Sports offiziell Nike. Co-Gründer Phil Knight (84) bereitete die Jubiläumsparty darum mit diesem Schreiben vor.

Über die dunklen Flecken der schillernden Vita redet Nike hingegen ungern. In unserer kleinen Jubiläumsschrift sollen sie darum im Zentrum stehen, die finale Facette soll aber in Minne enden (wir wollen ja keine kompletten Spassbremsen sein): Es geht darum, was mit dem allerersten Nike-Angestellten von 1965 passierte.