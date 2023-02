Bevölkerungsstatistik – Nirgends wächst der Kanton so stark wie im Unterland Ende 2022 wohnten 253’582 Personen im Unterland. Die Region wuchs stärker als der übrige Kanton. Hauptverantwortlich dafür ist die Stadt Bülach. Florian Schaer

Die Unterländer Mega-Baustelle Glasi-Areal. Der neue Bülacher Norden war 2022 Hauptmotor des Bevölkerungswachstums. Foto: Christian Merz

Am Mittwoch hat der Kanton die neusten Bevölkerungszahlen veröffentlicht. Im vergangenen Jahr sind die Bezirke Bülach und Dielsdorf zusammen um knapp 1,2 Prozent oder um rund 2900 Personen gewachsen. Damit liegt die Wachstumsrate über dem Vorjahreswert (2021: +1976 Pers.), bleibt aber weiterhin hinter den Werten aus den Vor-Corona-Jahren zurück. Für den Podestplatz im kantonalen Vergleich reicht es trotzdem: Die Region Unterland (ohne das Furttal und die Glattaler Gemeinden) verzeichnet sogar ein Wachstum von 1,9 Prozent – das ist doppelt so viel wie der Kantonsschnitt von knapp einem Prozent und achtmal so viel wie das Schlusslicht, die Region Weinland (0,24 Prozent).