Stau Dietlikon Süd – Noch 27 Minuten vom Glatt zur Ikea Eine Testfahrt am Samstagnachmittag zeigt: Man ist zwischen Wallisellen und Dietlikon flotter unterwegs als noch im Januar. Wissenschaftlich hieb- und stichfest ist der Test freilich nicht. Florian Schaer

Der erste Samstag mit doppelter Spur bis zur Coop-Einfahrt. Zumindest auf der Neuen Winterthurerstrasse war es damit flüssiger als auch schon. Foto: Sibylle Meier

Glattzentrum, Samstagnachmittag, 14.15 Uhr, auf dem Dachparkgeschoss. Die Teststrecke, die es zurückzulegen gilt ist 2500 Meter lang und führt vom Glatt zur Ikea-Tiefgarage. Zum Einsatz kommt ein silbriger Toyota Aygo. Die Zeit, die es dabei zu schlagen gilt: 59 Minuten. Diese Vorgabe stammt von der letzten solchen Shopping-Stau-Rally Wallisellen-Dietlikon, die am 16. Januar dieses Jahres unter die Räder genommen wurde. Damals, an dem letzten Samstag vor dem Lockdown.

Dass diese Zeit heute unterboten werden könnte, liegt nicht etwa an zusätzlichem Training des Lenkers. Stattdessen hat Dietlikon Anpassungen an der Verkehrsführung vorgenommen: Am vergangenen Donnerstag nahm man Pinsel und Strassenfarbe und gab die linke Spur zwischen dem McDonald’s (Widenholzstrasse) und der Einfahrt zum grossen Coop-Parkplatz wieder für den Autoverkehr frei, radierte also die Bus/Rad-Spurensignalisation aus. Der Bus wird seither entsprechend via den besagten Parkplatz und die Coop-Tankstelle über den Erlenweg umgeleitet.