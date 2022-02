Leichtathletik: Jonas Raess’ Rekord – «Noch bin ich nicht in absoluter Topform»

Gibt sich nach mit seinem Rekordlauf über 3000 Meter in der Halle noch lange nicht zufrieden: Jonas Raess, hier an den Schweizer Meisterschaften 2020 über 5000 Meter.

Jonas Raess, Sie haben in New York an der World Indoors Tour den Schweizer Hallen-Rekord über 3000 Meter gebrochen, notabene den ältesten Schweizer Leichtathletik-Rekord von 1979. Welche Gefühle löst das in Ihnen aus?

Ich bin sehr, sehr glücklich. Schweizer Rekord, das klingt gut – zumal es mein erster ist. Und zusätzlich diese 3 nach dem Doppelpunkt, die Zeit unter 7:40 Minuten (7:39,49, die Redaktion), das ist eine andere Hausnummer als meine bisherigen Bestmarke von 7:45,63. Und was mir auch viel bedeutet: Ich konnte der Lauflegende Markus Ryffel, dem Olympia-Zweiter von 1984 über 500 Meter zum ersten Mal einen Rekord abknöpfen. Besonders schön: Ich bin damit auch unter Ryffels Freiluft-Bestmarke von 7:41,05 geblieben.