Arttu Routsaleinen verstärkt EHC – Noch ein Klasse-Finne kommt nach Kloten Der EHC Kloten gibt den nächsten Zuzug eines vielversprechenden Stürmers aus dem hohen Norden bekannt: Arttu Ruotsalainen wechselt auf die neue Saison hin in die Flughafenstadt. red./pew

Auch in der besten Liga der Welt hat er schon getroffen: Klotens Neuzuzug Arttu Ruotsalainen (Zweiter von links) feiert hier im Bild im April 2021 eines seines sieben NHL-Tore mit seinen Mitspielern von den Buffalo Sabres. Foto: Derik Hamilton (AP Photo/KEYSTONE

Der 24-jährige finnische Internationale gilt gemäss der Medienmitteilung der National-League-Rückkehrer als spektakulärer Stürmer, der über Qualitäten sowohl als Spielmacher denn auch als Skorer verfügt. Diese Stärken hat er in der höchsten finnischen Liga, wie auch in der AHL. In der zweithöchsten amerikanischen Liga ging der Finne in der vergangenen Saison für die Rochester Americans erfolgreich auf Torejagd. In 67 Partien kam er auf insgesamt 63 Skorerpunkte (26 Goals, 37 Assists).

Eine Stufe höher, in der NHL, stand er in der 2021/22 für die Buffalo Sabres 18-mal im Einsatz, gab dabei zu zwei Toren seiner Mitspieler einen Pass und traf zweimal selbst ins gegnerische Gehäuse. In der vorherigen Saison (2020/21) spielte er 17-mal für die Sabres, 13-mal für deren Farmteam Rochester sowie 19-mal auf Leihbasis für Ilves in der finnischen Liga. Dort hatte er die drei vorherigen drei Spielzeiten komplett absolviert.

Sein NHL-Traum lebt weiter

Im Verband seines Heimatlandes gehörte Arttu Ruotsalainen von den unter 16-Jährigen an den Auswahlteams sämtlicher Junioren-Altersstufen an. Im finnischen A-Nationalteam kam er bereits 23-mal zum Zug. Auf sich aufmerksam machte er vor allem an der WM 2021, an der er mit starken Leistungen, vier Toren und einem Assist seinen Teil zum Final-Einzug der Nordländer beitrug.

Ein Bild aus Juniorenzeiten: Arttu Ruotsalainen (rechts) im Zweikampf mit Sandro Forrer an der U-18-WM 2015 in Zug. Archivfoto: Anthony Anex (Keystone)

Die NHL hat der 24-Jährige, mit seinen 1,75 Metern Körpergrösse nicht eben ein Hüne, gemäss der Mitteilung seines neuen Arbeitgebers keineswegs abgehakt. Er habe das Ziel, sich über dominantes Spiel für Kloten in der National League seinen NHL-Traum zu erfüllen, heisst es dort.

