Gastro-Serie – Noch einmal den Sommer-Klassiker Tatar genossen Das Tatar in der Trattoria Ciao im Hotel Mövenpick in Regensdorf schmeckt würzig-frisch. Auch die Fischvariante überzeugt. Anna Bérard

Klassische Mövenpick-Rindstatar und Thunfisch-Tatar mit Bruschette im Innenhof des Mövenpick-Hotels. Foto: Anna Bérard

Als Treffpunkt für das Mittagessen steht für uns das Mövenpick in Regensdorf rasch fest. Wir wollten an jenem heissen Mittag Anfang September nochmals Tatar essen, bevor Wild und Spätzli das Sommergericht von der Menükarte verdrängen. Dass das Hotelrestaurant Mövenpick nach der Pandemie auf ein neues Konzept mit Tartar und Burger setzt, war uns bekannt. Nur wussten wir nicht, dass es erst um 14 Uhr öffnet. Als wir vor verschlossener Tür standen, bot uns eine freundliche Dame einen Tisch im zweiten Hotelrestaurant an: der Trattoria Ciao. Also folgten wir ihr und nahmen im Innenhof unter den Bäumen Platz.