Republikaner und ihre QAnon-Fraktion – Noch extremer, noch schriller, noch verrückter Das Bild der Republikaner wird zunehmend geprägt von radikalen Abgeordneten. Die Parteiführung hat Mühe, sich abzugrenzen – oder will es gar nicht tun. Alan Cassidy aus Washington

Mit einem PR-Stunt zur Vereidigung: Marjorie Taylor Greene am ersten Tag als Abgeordnete des Repräsentantenhauses. Foto: Erin Scott (AP Photo/Keystone)

Die Republikaner haben die Wahlen verloren. Sie sind die Präsidentschaft los, im Repräsentantenhaus in der Minderheit, und auch die Herrschaft über den Senat haben sie verloren. Es wäre also nicht überraschend, wenn in der Partei eine Debatte darüber laufen würde, wie sie sich künftig aufstellen soll. Eine Manöverkritik, wie sie bei Parteien nach Niederlagen üblich ist.

Doch was sich bei den Republikanern gerade abspielt, hat nichts mit einer inhaltlichen Diskussion zu tun. Es geht dabei nicht um die Haltung zu Steuern, zum Freihandel oder zu Abtreibungen – um die Frage, ob man weiter nach rechts rücken soll oder etwas näher zur Mitte.