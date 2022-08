Badi in Dietlikon sammelt Geld – Noch fehlen 90’000 Franken für Dreifachrutschbahn Im Zuge der Sanierung soll das Freibad Aqua-Life eine attraktivere Rutschbahn erhalten. Noch ist die Finanzierung aber nicht sichergestellt. Andrea Söldi Michael Caplazi

Wenn die Badi Faisswiesen im kommenden Mai wieder öffnet, sollen Gäste auf drei Bahnen gleichzeitig ins Wasser rutschen können – so wie heute im aargauischen Entfelden. Foto: PD

Bereits Ende August schliesst die Badi Aqua-Life in Dietlikon dieses Jahr ihre Tore. Normalerweise dauert die Saison bis Mitte September. Grund für das frühere Ende ist die anstehende Sanierung. Dabei soll auch die bestehende Rutschbahn durch ein moderneres Modell ersetzt werden. Künftig werden Kinder und Jugendliche gleich zu dritt nebeneinander ins Schwimmbecken gleiten können. Im Unterland gibt es bereits in der Badi Töss-Side in Rorbas eine entsprechende Anlage.