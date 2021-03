Rechnung 2020 der Stadt Bülach – Noch ist die Stadtkasse nicht an Corona erkrankt Die Finanzen von Bülach haben das Corona-Jahr 2020 erstaunlich gut überstanden. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einer Million im Plus, und 3,2 Millionen Franken fliessen in die finanzpolitische Reserve. Investiert wird weiter kräftig. Florian Schaer

Das neue Verwaltungsgebäude hat 2020 allein 11,7 Millionen Franken der Nettoinvestitionen ausgemacht. Die Stadthalle (rot) brachte derweil aufgrund von Corona keine Mieteinnahmen. Foto: Francisco Carrascosa

«In der Corona-Zeit hört man gerne stabile Nachrichten», sagte Walter Baur, «eine davon ist bestimmt, dass Bülachs Finanzen nach wie vor stabil sind.» Am Freitagvormittag trat der Finanzvorsteher zusammen mit dem Stadtpräsidenten Mark Eberli und dem Leiter Finanzen Markus Wanner vor die Medien und erörterte den Jahresabschluss 2020. Ganze 3,2 Millionen Franken hat Bülach in die finanzpolitische Reserve einlegen, also quasi «zur Seite legen» können – und unterm Strich blieb selbst dann noch ein Plus von einer Million Franken (siehe Kasten). Insgesamt schliesst die Erfolgsrechnung damit relativ nahe an einem Budget ab, das zeitlich weit vor Corona aufgestellt worden ist.