Urnenabstimmung verschoben – Noch kein Entscheid über Felssicherung in Regensberg Der Gemeinderat hat die Urnenabstimmung vom 29. November abgesagt. Regensberg wird voraussichtlich erst nächstes Jahr über das geplante Parkhaus abstimmen. Astrit Abazi

Seit dem Felssturz im Mai 2019 dreht sich in Regensberg alles um die Felssicherung. Foto: Sibylle Meier

Fast genau ein Jahr ist es her, seitdem Regensberg sich einigte, den Entscheid über die Felssicherung beim Parkplatz Schneggi dem Volk zu überlassen. Es war ein herber Rückschlag für den Gemeinderat, hatte er doch geplant, ein millonenteures Parkhaus an die Stelle zu bauen, wo zuvor mehrere Tonnen Geröll auf den Parkplatz gekracht waren und ein Auto zerstört hatten. Damit wollte man nicht nur die bröckelige Felswand sichern, sondern auch gleich mehrere Parkplätze und damit eine neue Einnahmequelle für die Gemeinde schaffen. Knapp ein Jahr später ist Regensberg einer Lösung kaum nähergekommen: Die Urnenabstimmung vom 29. November wurde abgeblasen, ein neuer Termin soll nächstes Jahr folgen.

Wie viele andere Gemeinden musste auch Regensberg wegen der Corona-Krise mehrere Anlässe und Abstimmungen verschieben oder, im Falle von Informationsveranstaltungen, digital durchführen. Im April stellte der Gemeinderat deshalb mehrere Projekte per Videostream vor. Neben vier technischen Lösungen, welche die Felswand über dem Schneggiplatz absichern sollen, konnte die Bevölkerung zum ersten Mal auch konkrete Pläne für das Parkhaus betrachten: Für rund 5,6 Millionen Franken sollen 165 neue Parkplätze und 440 Quadratmeter Lagerfläche errichtet werden. Damit verspricht sich der Gemeinderat Nettoeinnahmen von rund 150’000 Franken pro Jahr. Heute sind dies rund 90’000 Franken, welche Regensberg durch Parkgebühren einnimmt.

Abstimmung im nächsten Jahr

In der Vergangenheit betonte der Gemeinderat wiederholt, dass das Parkhaus die ideale Lösung für Regensberg wäre. Dass er das Projekt zuerst als gebundene Ausgabe im Budget 2020 auflistete, begründete er unter anderem auch damit, dass die Felswand so schnell wie möglich gesichert werden muss. Und auch nach der kontroversen Gemeindeversammlung vom Dezember 2019 zeigte sich der Gemeinderat zuversichtlich, dass die Regensberger Bevöklerung Ja zum Parkhaus sagen würde. Wieso verschiebt er nun die Urnenabstimmung?

«Dem Gemeinderat ist die demokratische Meinungsbildung wichtig, und er will eine Informationsveranstaltung so ansetzen, dass sich möglichst viele daran beteiligen können», heisst es in einem Schreiben der Gemeinde. Wegen der geltenden Corona-Vorgaben sei dies bisher nicht möglich gewesen. Über das weitere Vorgehen will der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember informieren. Am gleichen Anlass werden auch die Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge von Gemeindepräsident Gregory Turkawka vorgestellt. Dieser war beim Projekt Parkhaus Schneggi federführend, gibt sein Amt aber auf Ende Jahr ab.

Situation hat sich beruhigt

Hört man sich aber in Regensberg um, wird der Entscheid zumindest von den Kritikerinnen und Kritikern des Gemeinderats begrüsst. «Der Gemeinderat wurde sich wohl bewusst, dass das Projekt ohne eine physische Informationsveranstaltung keine Chance hat», vermutet eine Regensbergerin. Ob man nun für oder gegen das Parkhaus sei, sei dies die beste Option. Die letzte virtuelle Informationsveranstaltung am 29 Oktober 2020 dauerte beispielsweise weniger als 10 Minuten. Auch hätten die Regensbergerinnen und Regensberger keine zufriedenstellende Gelegenheit gehabt, ihre Meinung kundzutun. Dass die Abstimmung nun verschoben wurde, würde zumindest die angespannte Situation in der Gemeinde beruhigen.