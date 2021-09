Weitere Klasse in Quarantäne – Noch mehr Corona-Fälle an Schule in Kloten Im Schulhaus Spitz in Kloten muss eine weitere Klasse in Quarantäne. Dies, nachdem zwei Kinder an Corona erkrankt sind.

Die Stadt Kloten muss derzeit regelmässig über Schulklassen in Quarantäne informieren. Foto: Leo Wyden

Die Stadt Kloten teilt jeweils mit, wenn Schulklassen in Quarantäne müssen. Dies ist der Fall, wenn zwei Kinder an Covid-19 erkranken oder positiv auf das Coronavirus getestet werden. Nun hat es eine Primarschulklasse des Schulhauses Spitz getroffen. Die kantonale Tracing-Stelle schickte die Schülerinnen und Schüler bis am 19. September in Quarantäne. Bereits am Samstag waren in einer anderen Klasse im gleichen Schulhaus ebenfalls zwei Tests positiv ausgefallen, und die Schülerinnen und Schüler der entsprechenden Klasse mussten sich in Quarantäne begeben – bis am 17. September.

Ebenfalls am Samstag war bekannt geworden, dass die Kinder einer Klasse im Primarschulhaus Feld bis und mit 16. September in Quarantäne müssen. Und am 3. September wurde mitgeteilt, dass wiederum im Schulhaus Spitz eine Quarantäne über eine weiter Klasse verhängt worden war. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler haben die Massnahme unterdessen aber hinter sich.

red

