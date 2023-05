Nationalismus verbindet: «Ich rufe die Wähler, die im ersten Wahlgang für uns gestimmt haben, auf, im zweiten Wahlgang für Erdogan zu stimmen», sagte Sinan Ogan (l.) am Montag. Foto: AFP

Die Türkei mag Gewinner. Insofern kam es nicht überraschend, wie sich Sinan Ogan, dritter Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen, am Montagabend entschied. Bei der Stichwahl unterstützt er Präsident Erdogan – den Favoriten. Sollte Erdogan siegen, darf sich Ogan als Wegbereiter von dessen Erfolg feiern lassen. Ogan hatte in der ersten Runde 5 Prozent der Stimmen geholt, seine Empfehlung ist also nicht unwichtig. Allerdings dürften die meisten seiner Wählerinnen und Wähler ohnehin zu Erdogan neigen.