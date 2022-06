Rad: Schweizermeisterschaften – Noemi Rüegg doppelt nach, ihre Clubkollegen gehen leer aus Die Landesmeisterschaften im Strassenradsport sind einzig bei den Frauen nach dem Gusto des organisierenden VC Steinmaur verlaufen. Noemi Rüegg siegte nach dem U-23-Zeitfahren auch im Strassenrennen. August Widmer

Hauchdünne Entscheidung bei den Frauen um den Tagessieg: Lokalmatadorin Noemi Rüegg (links) unterliegt ganz knapp Caroline Baur. Foto: August Widmer

Bei den Frauen, die am Sonntagmorgen bei noch angenehmen Temperaturen auf den Rundkurs durchs Wehntal und Bachsertal mit Wendepunkt auf dem Siglistorfer Belchen gingen, verpasste Noemi Rüegg den Tagessieg nur knapp. Sie musste im Endspurt unerwartet der 28-jährigen Caroline Baur aus Elgg den Vortritt lassen. Die Fahrerin des Veranstalter-Clubs VC Steinmaur haderte jedoch nicht lange mit dem entgangenen Sieg: Sie war die beste U-23-Fahrerin und durfte sich deshalb zur Meisterin dieser Altersklasse ausrufen lassen. Die Titel und Medaillen in der U-23-Kategorie wurde erstmals separat vergeben. Dies sowohl im Zeitfahren wie auch im Strassenrennen. Baur, deren Vater Peter in Steinmaur einmal mehr als Rennarzt amtierte, wurde indes Schweizermeisterin bei der Elite-Frauen.