Urban Bike Festival – Noemi und Timon Rüegg bei Premiere mit dabei Mit dem neu entwickelten und bildwirksamen Format «EKZ Cyclocross Challenge» gab es seit dem Lockdown am Sonntag das erste sportliche Messen im Radquer. PD

Der Oberweninger Timon Rüegg im Final der Verfolgungsjagd gegen U23-MTB-Weltmeisterin Sina Frei. Am Schluss musste sich der Unterländer gegen Frei geschlagen geben. PD

Am Wochenende gab es eine achtstündige Digitalausgabe des Urban Bike Festival. Über 30’000 Velo interessierte Menschen waren

online. Sie wurden zu über 60 Produktneuheiten, darunter Weltneuheiten, informiert sowie in Experten-Talks, mit dem Züri Velo Quiz und sportlicher Action unterhalten und motiviert. Mit Tricks und Stunts begeisterte der weltweit bekannte Street Trial Biker Fabio Wibmer. Das erste sportliche Messen seit dem Lockdown lieferte die «EKZ Cyclocross Challenge» bei dem Kevin Kuhn und Nicole Koller als Siegerteam hervorgingen. Am Start standen neben Radquer U23-Vizeweltmeister Kuhn mit seiner Partnerin Nicole Koller die Geschwister Noemi und Timon Rüegg aus Oberweningen, Radquer Schweizer Meister und Cape Epic Gewinner Lars Forster zusammen mit U23-MTB-Weltmeisterin Sina Frei sowie Radquer Schweizer Meister und Swiss Epic Sieger Lukas Flückiger gemeinsam mit Zina Barhoumi, der aktuellen Radquer Schweizer Meisterin. =