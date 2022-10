Vorfall am Flughafen Zürich – Swiss-Flugzeug muss wegen «ungewöhnlichem Geruch» notlanden Ein Airbus A220 der Swiss musste nach dem Start aus Sicherheitsgründen umkehren und wieder am Flughafen Zürich landen. Es gab keine Verletzten.

Ein Airbus A220-300 der Swiss im Landeanflug. Foto: Nicolas Economou/NurPhoto/Getty

Am Flughafen Zürich ist es am frühen Montagabend zu einer Notlandung eines Flugzeugs der Fluggesellschaft Swiss gekommen. Die Cockpit-Besatzung des Passagierfliegers hatte auf dem Weg nach Porto (PT) einen ungewöhnlichen Geruch festgestellt.

Die Besatzung habe sich aus Sicherheitsgründen zu einer Umkehr entschlossen, sagte Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie bestätigte damit einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenportals «20minuten.ch».

Die Notlandung verlief problemlos, wie Fuhlrott weiter sagte. Sämtliche 141 Passagiere und die Besatzung blieben unverletzt. Die Passagiere würden derzeit auf Alternativverbindungen umgebucht.

Das Flugzeug – ein Airbus des Typen A220-300 – startete um 17.13 Uhr am Flughafen Zürich und war auf dem Weg nach Porto. Was den ungewöhnlichen Geruch im Cockpit auslöste, war am Montagabend unklar.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.