In Bülach verurteilt – Notorischer Verbrecher bekommt keine stationäre Therapie mehr Ein vom Bezirksgericht Bülach verurteilter Mann machte im Gefängnis wiederholt Probleme. Nun wehrte er sich vergeblich gegen die Aufhebung der stationären Therapie. Daniela Schenker Raphael Moser (Foto)

Der Mann fürchtete, bei einer Aufhebung der stationären Massnahme eher verwahrt zu werden. Symbolfoto: Raphael Moser (Archiv)

Ein heute 34-jähriger Somalier hat unter anderem ein Hotel in der Flughafenregion überfallen und dabei den Nachtportier mit einem Messer verletzt. Zudem vergewaltigte er die Partnerin eines Freundes mehrfach. Bereits in seiner Jugend war er straffällig geworden. Unter anderem rammte er im Erziehungsheim einem Mitinsassen ein Messer ins Gesicht und wurde dafür zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. 2016 schliesslich verurteilte ihn das Bezirksgericht Bülach zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren und ordnete eine stationäre Therapie an.