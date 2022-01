Laut Anwälten – Novak Djokovic soll bereits wieder in Haft sein Nach der Anhörung am Samstagmorgen (Ortszeit) soll der serbische Tennisstar bereits wieder inhaftiert worden sein, wie seine Anwälte mitteilten.

Geplant war AFP

Nach seiner Einreise nach Australien ohne Corona-Impfung ist der serbische Tennis-Star Novak Djokovic erneut inhaftiert worden. Das teilten Djokovics Anwälte am Samstag mit, nachdem die australische Regierung sein Visum am Freitag ein zweites Mal für ungültig erklärt hatte.

Am Freitag trainierte nur am Morgen, das Nachmittagstraining sagt er ab. Um 17.52 Lokalzeit (7.52 Uhr morgens MEZ) kam die lange erwartete Nachricht von Einwanderungsminister Alex Hawke, der grosse persönliche Befugnisse hat: Er annullierte Djokovics zweites Visum mit der Erklärung, dies liege im öffentlichen Interesse. Djokovics Anwälte fechten den Entscheid umgehend an. Noch am Abend kam es zu einer Video-Anhörung vor dem Bundesberufungsgericht, zusammen mit einem Anwalt der Regierung und den Verteidigern des Serben.

Djokovics Verteidiger hatten beantragt, dass er seine neue Haft nicht bei den Einwanderungsbehörden (beispielsweise wieder im Park Hotel) verbringen muss. Gerichtsunterlagen zufolge wird der 34-Jährige an einem Ort in Melbourne festgehalten, während ein Gericht seinen Einspruch gegen seine Abschiebung aus Australien prüft.

Die australische Regierung argumentierte den Gerichtsunterlagen zufolge, der Aufenthalt des ungeimpften Tennisspielers im Land könne eine «Anti-Impf-Stimmung fördern». Die Aufhebung von Djokovics Visum hatte Einwanderungsminister Alex Hawke mit «Gründen der Gesundheit und der öffentlichen Ordnung» gerechtfertigt.

AFP/sys

