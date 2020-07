Ungenutzte Bürofläche – Novartis erlaubt Homeoffice für immer – mit Folgen für den Hauptsitz Der Pharmariese erlaubt als eine der ersten Firmen in der Schweiz auch nach Corona das Arbeiten von zu Hause aus. Damit werden Immobilien leer stehen. Für die künftige Nutzung gibt es verschiedene Ideen. Isabel Strassheim

Hier ist gegenwärtig die Personalabteilung von Novartis untergebracht: Gebäude von Stararchitekt Frank O. Gehry. Foto: Urs Jaudas

Nach dem Lockdown gibt es bei Novartis permanentes Homeoffice für alle, die das wollen. Während sich der Basler Rivale Roche noch mit einem solchen Angebot zurückhält, zählt Novartis in der Schweiz zu den ersten Firmen, die das ermöglichen. Das dürfte weitreichende Folgen für die Immobilien von Novartis auf der ganzen Welt haben, vor allem aber am Hauptsitz in Basel.

«Wir machen das Angebot, dass alle eigenverantwortlich wählen können, wie, wo und wann sie arbeiten wollen, um das beste Ergebnis zu erzielen», sagte Novartis-Chef Vas Narasimhan bei der Präsentation der Halbjahreszahlen des Pharmariesen. Damit ist davon auszugehen, dass viele Büroplätze leer bleiben. Für den berühmten, aber bislang eisern abgeriegelten Basler Campus des Pharmariesen bedeutet das eine einschneidende Veränderung.

«Im nächsten Jahr werden wir den Raumbedarf auf dem Campus anpassen», sagt nun Narasimhan. Die Angestellten müssten jetzt Chefs und Chefinnen informieren, ob sie in Zukunft noch ins Büro kommen möchten. «Dann sammeln wir Daten, wie der Campus noch genutzt wird», so Narasimhan. Aktuell sei es noch zu früh, um zu sagen, was dann mit dem freien Platz passieren soll. Das gelte auch für die anderen Büros von Novartis auf der ganzen Welt. Insgesamt hat Novartis rund 110’000 Angestellte. In manchen Ländern sitzen sie noch in einem Lockdown und können nicht zurück ins Büro, selbst wenn sie wollten.

Einzigartige Konzern-City

Der 20 Hektaren grosse Firmensitz in Basel wurde 2002 als «Stadt des Wissens» neu konzipiert und ist mit seinen Bauten von Stararchitekten das Denkmal des früheren Novartis-Chefs Daniel Vasella. Das Gelände ist eine für die Schweiz einzigartige Konzern-City: Sie hat eine eigene Coop-Filiale, Restaurants oder Fitnesscenter ausschliesslich für Mitarbeitende. Die Privatstrassen zwischen den Gebäuden sind benannt nach Heilgöttern – etwa Asklepios – oder medizinischen Entdeckern und Forscherinnen wie Marie Curie.

«Statt um den Wettbewerb, wer die schönsten Gebäude hat, geht es jetzt um Verdichtung und intelligente Nutzung.» Thomas Kessler, ehemaliger Stadtentwickler Basel

Geplant worden war der Basler Campus mit seinen Büros, Laboren und Produktionsanlagen, dessen Fläche mit 600’000 Quadratmetern zehnmal so gross ist wie der Pariser Louvre, für 13’000 Mitarbeitende. Schon vor der Pandemie arbeiteten dort aber nur 7500 Menschen. Unter anderem hatte Narasimhan 700 Verwaltungsstellen in Billiglohnländer wie Indien, Malaysia oder Mexiko verlagert.

Momentan stehen noch keine Gebäude komplett leer, aber durch Corona kommt es zu einem unerwarteten Sparprogramm: Es dürften mehr Büros als ohnehin schon geplant an andere führende Firmen aus Forschung und Technologie vermietet werden. Auch die «Interaktion mit der Gesellschaft und der lokalen Gemeinschaft als Ganzes» soll verstärkt werden, wie es heisst. Novartis-City macht ihre Tore weit auf.

Experte: Mieter werden kommen

«Basel hat einen gesunden Büromarkt», sagt Robert Weinert vom Immobilienexperten Wüest Partner. Die Ausgangslage sei grundsätzlich positiv, zudem sei der Novartis-Campus attraktiv, weshalb er davon ausgehe, dass sich leicht Mieter finden liessen. Die Stadt dürfte weiter wachsen und wie in den vergangenen Jahren neue Arbeitsplätze schaffen. Davon geht auch Basels Stadtplaner Lukas Ott aus. (Lesen Sie hier, was Homeoffice für den schweizweiten Immobilienmarkt bedeuten könnte.)

Für Basels früheren Stadtentwickler Thomas Kessler zeigt sich, dass die Vasella-Epoche der Grösse und des Prestiges vorbei ist. «Statt um den Wettbewerb, wer die schönsten Gebäude hat, geht es jetzt um Verdichtung und intelligente Nutzung für alle, dabei helfen auch die Erkenntnisse aus der Corona-Krise.» Gespart werden könne auch ohne Jobstreichungen, Novartis könne mit seinem Campus dabei wegweisend werden, so Kessler.