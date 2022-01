Fasnacht 2022 in Bassersdorf – «Null Planungssicherheit», aber Fasnächtler hoffen weiter Der definitive Entscheid ist aufgeschoben: Das Fasnachtskomitee von Bassersdorf hält sich weiterhin bereit, um Ende Februar ein Narrenfest zu organisieren. Christian Wüthrich

Wem die lange Nase gilt, ist noch nicht entschieden: Den Fasnächtlern selbst, wenn die ganze Fasnachtsorganisation umsonst war, oder den Fasnachtsgegnern, die finden, so was müsse zum Scheitern verurteilt sein. Foto: Christian Wüthrich

Vorschnell aufgeben ist für die Fasnachtsfans heuer keine Option. Nachdem vor Jahresfrist die grösste Fasnacht der Region komplett gestrichen worden war, hält man in Bassersdorf dieses Mal so lange wie möglich an einer möglichen Durchführung fest. Rolf Zemp, der Präsident des Fasnachtskomitees Bassersdorf (Fakoba), bestätigt, man habe dies Anfang Woche an einer Versammlung des Fakoba so beschlossen. «Wir planen weiter und werden am 14. Februar über eine Durchführung der ‹Fasnacht light› 2022 entscheiden.»

Ob es klappt, ist noch offen. Rolf Zemp umschreibt seine Gefühlslage mit folgenden Worten: «Es ist ja im Moment so, dass man aus der Zeitung alle möglichen Szenarien herauslesen kann, und wenn wir den einen glauben, gibt es eine Fasnacht. Und wenn wir den anderen glauben, sagen wir die Fasnacht ab.» Zusammengefasst sei die Planungssicherheit fast bei null. «Aber wir müssen ja trotzdem gewisse Vorbereitungen treffen.»