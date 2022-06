Bauland in Kleinsiedlungen – Nun beginnt das grosse Zittern in den Zürcher Weilern Der Kanton wird rund 130 kleine Siedlungen aus der Bauzone kippen. In den Gemeinden formiert sich die Opposition, und der Ruf nach Entschädigungen wird laut. Hélène Arnet

Aesch bei Neftenbach: Im Moment darf hier gebaut werden. Und in Zukunft? Foto: Sabina Bobst

Die Biobäuerin schaut bange in die Zukunft, dabei sah alles erst noch so gut aus. Der Weiler im Knonauer Amt lebte in den vergangenen Jahren auf, nachdem 2018 die Gemeinde ihn aus der Landwirtschaftszone in die Kleinsiedlung-Kernzone überführt hatte. Diese gilt im Kanton Zürich als Bauzone. Der Weiler besteht aus fünf Wohnhäusern, zwei stillgelegten Bauernhöfen und ihrem Biohof.