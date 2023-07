Saudische Öl-Millionen im Tennis – «Nun bekommen wir endlich das, was wir verdienen» Grossverdiener wie Nick Kyrgios freuen sich auf die saudischen Millionen. Sogar Frauenrechtlerin Billie Jean King ist von einer Partnerschaft mit dem autoritären Golfstaat angetan. Das verblüfft. Simon Graf aus Wimbledon

Ist es die Aussicht auf frisches Geld, das Nick Kyrgios so freut? Der Australier vor seinem Start in Wimbledon. Foto: John Walton (PA via AP)

Nick Kyrgios applaudierte, als er davon hörte, dass Saudiarabien Gespräche führt mit der ATP-Tour, um sich mit seinem Staatsfonds in der Tenniswelt einzukaufen. «Endlich. Sie sehen unseren Wert. Nun bekommen wir endlich das, was wir verdienen. Ich bin dabei», schrieb er auf Twitter. Am Ende der Message fügte er zehn Geldsack-Emojis an.

Bei vielen anderen hätte man vermuten können, sie meinen das ironisch. Nicht bei Kyrgios. Und der streitbare Australier liegt mit seiner Haltung sogar für einmal im Mainstream. Auch wenn er sie natürlich plakativer kundtut als andere. Lautete die grosse Frage im Tennis vor kurzem noch: «Wo ist Peng Shuai?» So heisst sie nun: «Wo ist das Geld?»

Alle fühlen sich benachteiligt

Man könnte argumentieren, dass Tennisstars nicht unterbezahlt sind. Doch alle fühlen sich irgendwie benachteiligt. Im Vergleich zu anderen Sportarten ist der Anteil des Umsatzes, der an die Profis geht, eher gering. Dagegen will die von Novak Djokovic gegründete Spielergewerkschaft PTPA kämpfen. Und die Frauen monieren, dass nicht überall für beide Geschlechter gleich viel Preisgeld ausgeschüttet wird.

So ist sogar Billie Jean King, die Vorkämpferin für die Frauen im Tennis, zur Fürsprecherin für eine Partnerschaft der WTA mit Saudiarabien geworden. Sie fliege sogar selber dorthin, um Gespräche zu führen, sagte die 79-Jährige. Dass Frauen in Saudiarabien immer noch stark in ihren Rechten eingeschränkt sind, sieht sie nicht als Widerspruch. «Man kann Menschen nur durch Begegnungen ändern», sagte sie.

Vergaloppiert sich da Billie Jean King? Die Australierin an einer Pressekonferenz zu 50 Jahren Frauentour. Foto: Kin Cheung (AP Photo)

Die Millionen aus Saudiarabien regen die Fantasie vieler an und sorgen offenbar für die naive Vorstellung, dass die Saudis einfach nur reiche Wohltäter sind, die ins Tennis einsteigen, um den Sport vorwärtszubringen. Dass sich der autoritäre Golfstaat damit als fortschrittlich darstellen will («Sportswashing»), derweil dort Menschen geköpft, unliebsame Journalisten zerstückelt und Frauen unterdrückt werden, wird geflissentlich ausgeblendet.

«Wir sind nicht perfekt. Aber gab es in den USA nicht gerade eine Massenschiesserei?» Saudischer Sportminister Abdulaziz bin Turki

Kürzlich strahlte der US-Sender CBS in seinem Nachrichtenmagazin «60 Minutes» ein Interview mit dem saudischen Sportminister Abdulaziz bin Turki aus, in dem es darum ging, wie Saudiarabien mit seinen Engagements im Fussball, Boxen, der Formel 1, Golf und eben auch Tennis sein Image reinwäscht. Auf die Hinrichtungen in seinem Land angesprochen, sagte Prinz Abdulaziz: «Wir sind nicht perfekt. Aber gab es in den USA nicht gerade eine Massenschiesserei?» Worauf der Interviewer sagte: «Ja, aber die wurde nicht von der Regierung verfügt.» Darauf der Prinz: «Egal, aber Menschen starben.»

Viel deutet darauf hin, dass die Next-Gen-Finals der Männer, die 2022 in Mailand mit der Beteiligung von Dominic Stricker stattfanden, in diesem November in Saudiarabien ausgetragen werden. Bisher gab es nur Schauturniere wie den Diriyah-Tennis-Cup, der seit 2019 mit hohen Preisgeldern Topspieler anlockt. Stricker gewann da im vergangenen Dezember mit Hubert Hurkacz das Doppel und strich mit 250’000 Dollar die grösste Börse seiner jungen Karriere ein.

Alcaraz frohlockt

Andy Murray widerstand bisher solchen Verlockungen. «Aber wenn die Saudis beginnen, grössere Turniere auf der Profitour zu veranstalten, ist das ein anderes Thema», sagte er nun in Wimbledon. «Dann müsste ich es mir überlegen. Leider geht der Sport immer mehr in diese Richtung.» Carlos Alcaraz scheint das nicht gross zu stören. Er werde «ohne Zweifel» dereinst im Golfstaat spielen. Saudiarabien habe «die Macht, viele Turniere zu veranstalten».

Andrea Gaudenzi und Steve Simon, die Präsidenten der Männer- und Frauentour, scheinen sich nicht dagegen zu sträuben, im Gegenteil. Sie sind Opportunisten, wie auch ITF-Präsident David Haggerty. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis Saudiarabien mit voller Kraft ins Tennis einsteige, sagt Djokovic. «Das haben sie in ziemlich allen anderen globalen Sportarten getan, ausser vielleicht im Basketball. Wir sehen, was im Fussball passiert ist, wie Stars für enorme Summen dorthin gehen, in der Formel 1, im Golf.»

Golf als abschreckendes Beispiel

Die Entwicklung im Golf, wo die Saudis 2022 ihre eigene Tour gründeten (LIV-Golf) und viele Stars anlockten, müssten dem Tennis eine Lehre sein, findet Djokovic. Die PGA-Tour bekämpfte den finanziellen potenten Konkurrenten anfangs, nun gab sie auf und spannt mit LIV-Golf zusammen. Djokovic sagt: «Wir müssen versuchen, eine Übereinkunft mit ihnen (den Saudis) zu finden, die die Integrität, die Tradition und die Geschichte dieses Sports schützt, ihn aber auch in angemessener Weise weiterentwickelt.»

Seine Meinung teilt die Amerikanerin Jessica Pegula, die als Tochter des US-Millardärs Terry Pegula wohl am wenigsten auf zusätzliche Einnahmen angewiesen ist. «Das Beispiel der PGA zeigt, was passiert, wenn man nicht mit ihnen (den Saudis) zusammenarbeiten will. Sie haben unendlich viel Geld, mit dem sie machen können, was sie wollen.» Sie zu bekämpfen, sei definitiv die falsche Strategie.

Geld regiert die Welt, das ist nichts Neues. Oder wie der römische Kaiser Vespasian sagte: «Geld stinkt nicht.» Dieser erhob einst im alten Rom eine Latrinensteuer, um die leeren Staatskassen zu füllen.

