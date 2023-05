Fussball: Abstiegskampf in 2. Liga – Nun braucht Bassersdorf definitiv Schützenhilfe Das abstiegsgefährdete Team von Trainer Kevin Bär kommt in Seuzach in der 90. Minute durch Gökhan Kuyumcuoglu zu einer guten Ausgleichschance. Statt 2:2 heisst es am Schluss aber 1:3.

Markus Wyss

Schnelle Flügelläufe und ein Lattenschuss: Janick Duske (rechts, gegen David Knecht) gehörte zu den auffälligsten Bassersdorfer Akteuren. Foto: Urs Kindhauser

Obwohl die Bassersdorfer auch in der drittletzten Meisterschaftsrunde in Seuzach ihre grossen Stärken – unbändigen Kampfgeist und Leidenschaft – ausspielen können, gehen sie am Schluss leer aus. In der 90. Minute verpasst Gökhan Kuyumcuoglu aus fünf Metern per Kopf unbedrängt den Ausgleich. Damit sind die Unterländer im Abstiegskampf nun auf fremde Hilfe angewiesen.