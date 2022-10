Proteste im Iran – Nun demonstrieren auch Schülerinnen Das aufgezwungene Kopftuch treibt Frauen und Männer zum mutigen Aufstand – er gilt inzwischen dem ganzen Regime. Viele glauben nicht mehr, dass es reformierbar ist. Tomas Avenarius aus Istanbul

Ein Stinkefinger für das religiöse Staatsoberhaupt Ali Khamenei und dessen Vorgänger Khomeini (auf dem Bild an der Wand). Studentinnen einer Mädchenschule schliessen sich dem Protest gegen das Mullah-Regime an. Foto: Dukas

Jetzt revoltieren schon die Schulkinder in der Islamischen Republik. Genauer gesagt: Jetzt revoltieren schon die Schülerinnen. Videos zeigen Mädchen in Schuluniform – ohne das zur Uniform vorgeschriebene Tuch. Sie tragen ihr Haar offen. Während der Ansprache eines Regimevertreters rufen sie den ikonischen Protestslogan: «Frauen, Leben, Freiheit.» Der auf dem Podium stehende Basij-Milizionär, Vertreter der berüchtigtsten Prügeltruppe des Regimes, will die Mädchen auf das Tragen des Kopftuchs einschwören. Die Schülerinnen rufen: «Hau ab, Basij.»