Platznot in Zürcher Asylheim – Nun dürfen die jungen Flüchtlinge «richtig in die Schule» 80 Afghanen im Teenager-Alter besuchen jetzt Aufnahmeklassen in Affoltern am Albis. Die dramatischen Zustände im Wohnheim Lilienberg sind damit Geschichte – die Begeisterung ist gross. Liliane Minor

Die grosse Pause ist für die Lilienberg-Schüler buchstäblich das Grösste. Foto: Urs Jaudas

Grosse Pause im Schulhaus Ennetgraben in Affoltern am Albis. Auf dem roten Platz spielen Schüler mit viel Geschrei Fussball. Andere Jugendliche stehen beisammen, geniessen die ersten warmen Sonnenstrahlen. Lehrpersonen in Leuchtwesten beobachten das Treiben.