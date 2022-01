Sweet Home: Ingwer, Randen und Kräuter – Nun essen wir gesünder Aufläufe und fette Desserts lassen wir für eine Weile im alten Jahr. Den Januar beginnen wir mit feinen Dingen, die uns stark und fit halten. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Mehr Power

Frühstücksdrink: Lassi mit Bananen und frischem Kurkuma. Foto über: Downshiftology

In einigen Lebensmitteln stecken besonders viele gute Dinge. Ingwer und Kurkuma gehören dazu:

Ingwer ist ein Anti-Aging-Helfer und ein Heilmittel für vieles. So hilft er, Erkältungen zu mildern, kann gegen Übelkeit eingesetzt werden oder trägt auch dazu bei, den Blutzucker zu senken. Die Scharfstoffe im Ingwer, Gingerol und Shogaol, sind gesund und verleihen ihm seinen feinen würzigen Geschmack. Zudem stecken in der aromatischen Wurzel auch Vitamin C, Magnesium, Kalzium, Kalium, Natrium und Phosphor, alles Inhaltsstoffe, die uns guttun.