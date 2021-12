11 Jahre an Merkels Seite – Nun fällt der Vorhang für Königin Angelas Sprecher Seit 2010 war Steffen Seibert deutscher Regierungssprecher: diskret und loyal wie ein britischer Aristokrat. Laut wurde er nur einmal. Und mit seiner Chefin teilt er ein letztes Geheimnis. Stefan Braun

Selten bis nie aufgeregt; selten bis nie zuspitzend; selten bis nie provozierend: Steffen Seibert blieb seinem Stil als Regierungssprecher elf Jahre lang treu. Foto: Hayoung Jeon (Getty Images)

Das passt. Seriös, unaufgeregt, leise im Abgang. Steffen Seibert bleibt sich treu, auch bei seinem wohl letzten Auftritt. Am Mittwoch wird ein neuer Kanzler gewählt; also ist am Montag Zeit zum Abschiednehmen für den Mann, der mehr als elf Jahre Angela Merkel als Sprecher diente.

Wie so oft in seiner Amtszeit geht es auch an diesem Montag in der Bundespressekonferenz (seiner 1165igsten) um Corona, um den Rechtsextremismus, ums iranische Atomprogramm und die Krise mit Russland. Und wie so oft wählt der 61-Jährige nicht den scharfen Ton, sondern die diplomatisch eingebettete Mahnung. Eine geht nach Moskau, eine nach Teheran und eine an die Impfgegner. Seibert bleibt Seibert, auch zum Abschied.