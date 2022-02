Aufhebung Covid-Massnahmen – Nun fallen die Masken auch an den Zürcher Schulen Der Regierungsrat hat entschieden, ab Montag die Corona-Regeln für Schülerinnen und Lehrer zu lockern.

Zürcher Schülerinnen und Schüler dürfen bald wieder ohne Maske lernen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Sie sorgte für Gerichtsfälle und hitzigen Diskussionen: die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler. Nun ist damit Schluss. Der Regierungsrat teilt am Freitagmorgen mit, dass Kinder und Lehrpersonen ab kommendem Montag in den Schulen keine Masken mehr tragen müssen. Er habe die Covid-19-Verordnung Bildungsbereich entsprechend angepasst. «Aufgrund der vom Bundesrat beschlossenen weitgehenden Öffnungsschritte per 17. Februar 2022 sowie der Entwicklung der epidemiologischen Lage erachtet der Regierungsrat die allgemeine Maskentragpflicht an Schulen auf allen Stufen als nicht mehr verhältnismässig», begründet der Regierungsrat seinen Entscheid. Somit können die Kinder und Lehrpersonen nach den Sportferien ohne Masken in die Klassen zurückkehren.

Gänzlich will die Regierung aber nicht auf Schutzmassnahmen verzichten. Alle Schulen müssten weiterhin Schutzkonzepte einhalten. Die Vorgaben an die Schulen bezüglich Schutzkonzepten wurden vom Regierungsrat bis zum 15. April verlängert. «Mit dem Weiterführen dieser Massnahme, die Hygiene- und Lüftungsregelungen beinhaltet, soll den nach wie vor hohen Infektionszahlen in der Bevölkerung Rechnung getragen werden», heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Zürcher Regierung stoppt nun auch die repetitiven Tests an den Schulen definitiv und verzichtet auf eine Wiedereinführung. Ausgenommen seien einzig Bildungseinrichtungen wie Sonderschulen, Heime und Kindergärten, bei denen die regulären Schutzmassnahmen nicht konsequent eingehalten werden können. Diese könnten bis Ende März weiterhin repetitiv testen, sofern sie bereits heute diesen Dienst in Anspruch nehmen.

Zertifikatspflicht in Heimen bleibt

Während in den Schulen die Maskenpflicht fällt, bleibt in den Gesundheitseinrichtungen des Kantons die Zertifikats- und Testpflicht bestehen. Besuchende von Spitälern und Heimen müssen weiterhin über ein Covid-Zertifikat oder ein negatives Testergebnis verfügen. Gleiches gilt für Mitarbeitende von Spitälern, Heimen und Spitex-Institutionen. Die entsprechenden Grundlagen sind in der kantonalen Covid-19-Verordnung Gesundheitsbereich festgehalten, wie der Regierungsrat am Freitag mitteilt. Es sei wichtig, die Heimbewohnerinnen und -bewohner sowie Patientinnen und Patienten auch weiterhin bestmöglich vor dem Coronavirus zu schützen, schreibt der Regierungsrat. Daher blieben diese Regeln bis auf Weiteres bestehen. Die Gesundheitsdirektion werde die Situation Ende Februar neu beurteilen.

